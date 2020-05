Luca Zaia “nuovo Salvini”? Il governatore in crescita nei sondaggi (Di mercoledì 6 maggio 2020) La scia di tragiche perdite e disagi portata dal coronavirus è stata paralizzante in tutta Italia, ma c’è una regione che ha agito in maniera migliore di altre ed oggi ne vede i risultati. Il Veneto, infatti, ha da subito puntato su una politica di monitoraggi e tamponi che ha permesso di controllare (e contenere) l’epidemia molto più che altrove. Il risultato? Un numero di morti decisamente minore rispetto alla confinante Lombardia, e la proclamazione ad “eroe nazionale” del suo governatore, Luca Zaia. Il Financial Times definisce Zaia “astro nascente” A riconoscere dei meriti a Zaia è stata anche il Financial Times, che l’ha definito astro nascente della Lega. Ora, gli elettori si chiedono (e con loro forse tutto il partito) se ci sia un nuovo leader leghista, e se sia davvero finita “l’era ... Leggi su thesocialpost "Cosa penso di Luca Zaia?". La risposta - definitiva - con cui Matteo Salvini mette a tacere gufi e rosiconi

Luca Zaia - Financial Times lo definisce 'l'astro nascente che offusca Salvini'. Lui : 'Poco valore - chi si occupa di coronavirus ora ha consensi'

