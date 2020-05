(Di mercoledì 6 maggio 2020) Anche in tempi di fase 2 o di allentamento del confinamento sociale l’autocertificazione accompagna gli italiani. C’è una versione più aggiornata ma com’è noto si può usare anche il vecchio modulo, barrando le caselle che non interessano. Non è neanche necessario portarsi dietro il foglio stampato perché l’autocertificazione puòfornita al momento del controllo dalla forza pubblica e compilata seduta stante. Il sottosegretario all’Interno Achille Variati, ai microfoni di Radio Cusano Campus, ha fatto un bilancio dei primi due giorni della nuova fase. “Il bilancio è positivo – ha detto – gli italiani hanno dimostrato dimigliori dei meccanismi burocratici che ci incatenano ancora”. “In queste settimane – ha detto ancora Variati – ...

RenatoGianmarco : RT @SecolodItalia1: Le autocertificazioni raccolte potranno essere controllate successivamente. La precisazione del Viminale - SecolodItalia1 : Le autocertificazioni raccolte potranno essere controllate successivamente. La precisazione del Viminale… - Today_it : 'Tutte le autocertificazioni raccolte potranno essere oggetto di controlli successivi' - alessandrinoino : @enrib7 @IlPostator @LBaccio @marcotrocu @CottarelliCPI Cosa dovrebbero fare, fermare ogni singola persona che gira… - IlPostator : @alessandrinoino @enrib7 @LBaccio @marcotrocu @CottarelliCPI No, no. Lei ha detto che le autocertificazioni verific… -

Ultime Notizie dalla rete : autocertificazioni raccolte

Today

L’associazione Pallium Onlus di Firenze che dal 2001 assiste a domicilio persone fragili e gravemente malate, ha lanciato in questi giorni la campagna “UN MEDICO A DOMICILIO”: un’importante iniziativa ...L'orario sarà ridotto e a giorni alterni e sarà attivato un sistema di prenotazione obbligatorio ed esclusivo per i privati che intendano conferire sfalci e potature e per le utenze non domestiche con ...