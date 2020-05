Il Paradiso delle Signore, Alessia Debandi a Tv Soap: “Anch’io ero fan di Riccardo e Nicoletta” (Di mercoledì 6 maggio 2020) La travagliata storia d’amore tra Angela Barbieri e Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) ha appassionato il pubblico de Il Paradiso delle Signore durante questa stagione. I due riusciranno a stare insieme, nonostante le interferenze di Ludovica (Giulia Arena)?Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni 7 maggio: i sospetti di WYATT su SALLYIn attesa di avere la risposta, noi di Tv Soap abbiamo incontrato Alessia Debandi, l’interprete di Angela. Il Paradiso delle Signore: Tv Soap intervista Alessia Debandi (Angela Barbieri) Ciao Alessia, benvenuta su Tv Soap. Come hai reagito quando ti è stato comunicato che saresti stata Angela Barbieri ne Il Paradiso delle Signore? Ho iniziato a saltare per la casa, mi sono messa a piangere e sono corsa in braccio alla mia coinquilina urlandole: “Ho vinto, ho vinto, ho vinto!”. Ovviamente non stava capendo, ma si è messa ... Leggi su tvsoap Il paradiso delle signore nuove puntate - Salvatore : “Ci sarà un ostacolo”

Il Paradiso delle signore 4 - anticipazioni 7 maggio 2020 : per la rapina c'è già un sospettato

