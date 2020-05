Fase 2: Crimi, ‘questo è governo di unità nazionale, non ci sono alternative’ (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Non può esserci un altro governo oltre quello che c’è adesso, non è possibile pensare a ulteriori maggioranze, oggi c’è già un governo di unità nazionale che ha nella figura di Giuseppe Conte una personalità di garanzia”. Lo ha affermato Vito Crimi, capo politico M5S, ospite di ‘Mattino 24’, su Radio 24 Il Sole 24 ore. L'articolo Fase 2: Crimi, ‘questo è governo di unità nazionale, non ci sono alternative’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Crimi - ‘Fase 2 non significa liberi tutti’

Fase 2 : allarme criminalità - la circolare di Gabrielli a prefetti e questori

Fase 2, regolarizzazione migranti divide maggioranza. M5S punta a far saltare banco

Si lavora alle misure per regolarizzare i migranti, la proposta targata Teresa Bellanova per 600mila 'invisibili', stando ai numeri snocciolati dalla ministra renziana. Ma mentre sono riuniti la stess ...

