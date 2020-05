“Ecco quando si potrà andare in vacanza”: il dossier di Colao sulle ferie degli italiani (Di mercoledì 6 maggio 2020) Vacanze e Coronavirus, sembra un ossimoro ma forse l’estate degli italiani andrà avanti lo stesso – anche se in modo diverso – nonostante la pandemia. Entro il 18 maggio la task force di Vittorio Colao consegnerà sul tavolo del premier Giuseppe Conte il “dossier estate” che dovrà sbrogliare il nodo delle ferie degli italiani ai tempi del Covid-19. Il report degli esperti su socialità e turismo è particolarmente urgente perché incrocia in pieno le due variabili da tenere sotto controllo: il numero di focolai e la disponibilità dei posti in terapia intensiva. Fattori che diventano più difficili da tenere sotto controllo se gli italiani si spostano in massa verso le località di mare e passano da una Regione all’altra. Probabilmente la task force studierà un modo per evitare i grandi ... Leggi su tpi Ballando con le Stelle - Selvaggia Lucarelli : “Ecco quando dovremmo tornare”

UeD Beatrice Valli dopo la visita imprevista : “Ecco quando partorirò”

Galliani : “Ecco quando ho capito che col Milan era finita. Ho due rimpianti”. Poi l’aneddoto su Sergio Ramos (Di mercoledì 6 maggio 2020) Vacanze e Coronavirus, sembra un ossimoro ma forse l’estateandrà avanti lo stesso – anche se in modo diverso – nonostante la pandemia. Entro il 18 maggio la task force di Vittorioconsegnerà sul tavolo del premier Giuseppe Conte il “estate” che dovrà sbrogliare il nodo delleai tempi del Covid-19. Il reportesperti su socialità e turismo è particolarmente urgente perché incrocia in pieno le due variabili da tenere sotto controllo: il numero di focolai e la disponibilità dei posti in terapia intensiva. Fattori che diventano più difficili da tenere sotto controllo se glisi spostano in massa verso le località di mare e passano da una Regione all’altra. Probabilmente la task force studierà un modo per evitare i grandi ...

GiovanniToti : Ecco l'ennesimo incredibile, vergognoso attacco che devo subire dal #FattoQuotidiano, che ci accusa di fare propaga… - davidefaraone : Ecco Repubblica e Corriere: uno titola “Vietate le visite agli amici, non sono affetti stabili”, l’altro “Sì alla v… - chetempochefa : 'Da quando Baggio non gioca più, non è più domenica!' Non vediamo l’ora di avere con noi domenica @CremoniniCesare… - _MaryB : RT @VitoGulli: Ecco..dice una Dimaiata .. tipica.. e pensare che quando l’ho conosciuto mi aveva fatto una buona impressione.. pedonatemi !… - nigno64 : RT @VitoGulli: Ecco..dice una Dimaiata .. tipica.. e pensare che quando l’ho conosciuto mi aveva fatto una buona impressione.. pedonatemi !… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ecco quando Coronavirus, revisione auto: scadenze tollerate fino ottobre. Ecco cosa sapere Corriere della Sera