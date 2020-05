Cyberpunk 2077 | tra le altre cose | permetterà anche di ' personalizzare' i genitali

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Alcuni giorni fa vi avevamo riferito di come, nuovo titolo di CD Projekt RED, avrebbe avuto al suo interno molto sesso, droghe e linguaggio esplicito. Ma ora l'ESRB ha rivelato la sua valutazione sul gioco e con esso arrivano molte informazioni sul contenuto. La descrizione potrebbe contenere degli spoiler, perciò se non volete rovinarvi la sorpresa non proseguite oltre.Classificato M (sta per Mature),includerà sangue, violenza, nudità, parolacce, sesso e droghe e alcol. Fondamentalmente tutto ciò che probabilmente ci aspettavamo dal gioco. Ma per quanto riguarda i dettagli? I giocatori saranno in grado di combattere sia gli umani che i nemici potenziati ciberneticamente. Saranno in grado di utilizzare diversi tipi di armi da fuoco e armi da mischia. Lo smembramento è presente nel gioco, e saràpossibile ...