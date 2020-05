Coronavirus, i medici russi protestano con videomessaggi in rete: quarantene di massa, scarsa sicurezza e costretti a dormire su sedie (Di mercoledì 6 maggio 2020) Vladimir Putin, isolato da oltre un mese nella sua residenza alle porte di Mosca e privo del suo primo ministro Mikhail Mishustin, ricoverato dopo un tampone positivo al Coronavirus, parteciperà il 6 maggio ad una videoconferenza dove verrà discusso l’allentamento, a partire dal 12 maggio, dai regimi restrittivi attivi nelle regioni russe. Ma nel frattempo la russia sta scalando la lista dei Paesi con più casi di Covid-19 e negli ultimi giorni, secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University, ha raggiunto il settimo posto per numero di contagi, dietro a Francia e Germania. È da tre giorni che nella Federazione si registrano numeri record di nuovi casi giornalieri, più di 10mila ogni 24 ore, e al 5 maggio il totale dei casi di Coronavirus in russia ha superato quota 150mila, più della metà dei quali solo a Mosca. Ma a far ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - la testimonianza di un paziente francese : salvato grazie ai medici di Taranto

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus medici I nomi di medici e sanitari morti durante il coronavirus Varesenews Coronavirus, 2035 persone tornate in Puglia nelle ultime 48 ore

214/2020 del Presidente della Regione Puglia ha quindi disposto l’obbligo per le persone rientrate in Puglia da altre regioni per soggiornare continuativamente nel proprio domicilio abitazione o ...

CONTE CHIAMA COLAO E BORRELLI

È servito un mese di proteste e mobilitazioni, ma alla fine, a fase 2 già cominciata, Giuseppe Conte ha convenuto: le task force vanno integrate per garantire una maggiore presenza femminile. Un’assen ...

