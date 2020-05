Coronavirus, Franceschini: ‘Verso esenzione tassa suolo pubblico per bar e ristoranti per sei mesi. Chieste a Europa regole comuni per viaggi’ (Di mercoledì 6 maggio 2020) I viaggi si faranno, ma saranno “vacanze diverse”. Così in Senato il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha illustrato le nuove misure che saranno inserite nel decreto di maggio, che il consiglio dei ministri ha in programma di firmare questa settimana. Tra le idee per far ripartire uno dei principali settori in Italia, quella di un bonus vacanze che toccherà diverse famiglie, a seconda del reddito, “cedendo una parte del tax credit alla struttura ricettiva”. Ma non solo. Previsti aiuti anche per l’affitto e aiuti a fondo perduto. Tra le misure anche una riguardante bar e ristoranti che, sottolinea il ministro, per rispettare il distanziamento dovranno accogliere un numero minore di clienti: “Stiamo lavorando a una norma che per 6 mesi esenti bar e ristoranti dalla tassa di occupazione ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Franceschini : “In settimana stabiliremo quando ripartirà il settore del turismo”

