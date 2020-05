Belotti-Napoli – La pista non si raffredda | gli azzurri in pole

capuanogio : #Belotti pezzo pregiato del mercato estivo. E' al bivio e deve decidere se legarsi al #Torino o andare. Il #Napoli… - ForzAzzurri1926 : ULTIM'ORA - MILIK IN USCITA, IL SOSTITUTO E' GIA' IN SERIE A > > > - calciomercatoit : ??#Torino - Affondo #Napoli per #Belotti: anche #Petagna sul piatto. #Milan e #Roma in agguato ??#CMITmercato - _SiGonfiaLaRete : #Belotti, il #Napoli potrebbe proporre #Petagna e soldi per lui - Diego31883 : RT @capuanogio: #Belotti pezzo pregiato del mercato estivo. E' al bivio e deve decidere se legarsi al #Torino o andare. Il #Napoli offre Pe… -

Belotti Napoli Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Belotti Napoli