Barabara D' Urso | incidente in diretta a Pomeriggio 5

Ultime Notizie dalla rete : Barabara Urso

Everyeye Serie TV

Barbara D'Urso, Giucas Casella scoppia a piangere a dirotto: ospiti allibiti. «Era nel pieno panico...». Oggi, l'illusionista è stato ospite in collegamento a Pomeriggio 5 per parlare della sua ...Barbara D'Urso, Giucas Casella scoppia a piangere a dirotto: ospiti allibiti. «Era nel pieno panico...». Oggi, l'illusionista è stato ospite in collegamento a Pomeriggio 5 per parlare della sua quaran ...