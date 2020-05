Assicurazioni auto | via alla sospensione | cosa bisogna sapere

Leggi su inews24

(Di mercoledì 6 maggio 2020), viaper interrompere il pagamento della propria RcPurtroppo non sempre le misure adottate dal Governo per far fronte a questa situazione di emergenza sono state tempestive. Un esempio potrebbero essere le, trattate dal Decreto Cura Italia del 16 marzo scorso, entrato in vigore il … L'articolo, viaproviene da www.inews24.it.