Sky elimina altri otto canali dalla piattaforma (Di martedì 5 maggio 2020) Sky sta vivendo uno dei momenti più complicati della sua storia, iniziata nel 2003 in Italia. L’emergenza Coronavirus – con conseguente blocco forzato degli sport – ha praticamente azzerato gli ascolti dei canali sportivi dell’emittente satellitare. Come spiega ItaliaOggi, anche la raccolta pubblicitaria è in calo, e in più Sky si trova a dover combattere … L'articolo Sky elimina altri otto canali dalla piattaforma è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 5 maggio 2020) Sky sta vivendo uno dei momenti più complicati della sua storia, iniziata nel 2003 in Italia. L’emergenza Coronavirus – con conseguente blocco forzato degli sport – ha praticamente azzerato gli ascolti deisportivi dell’emittente satellitare. Come spiega ItaliaOggi, anche la raccolta pubblicitaria è in calo, e in più Sky si trova a dover combattere … L'articolo Skyè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

LeoWolf1992 : RT @CalcioFinanza: #Sky elimina altri otto canali dalla sua piattaforma - CalcioFinanza : #Sky elimina altri otto canali dalla sua piattaforma - sportli26181512 : #Media #Notizie Sky elimina altri otto canali dalla piattaforma: Sky sta vivendo uno dei momenti più complicati del… - GianniIglesias : RT @Zio_Frank_1_Jj: Complimenti a #sky che elimina il multiscreen e per chi lo ha da tempo lo aumenta di 40€! In più non mi hanno praticato… - Zio_Frank_1_Jj : Complimenti a #sky che elimina il multiscreen e per chi lo ha da tempo lo aumenta di 40€! In più non mi hanno prati… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky elimina Sky elimina altri otto canali dalla piattaforma Calcio e Finanza NBA, Steve Ballmer compra il Forum di Inglewood per 400 milioni

La notizia era già nota da circa due mesi, ora c'è anche l'ufficialità. Il proprietario degli L.A. Clippers Steve Ballmer ha acquistato il celebre Forum di Inglewood da MSG Company (la compagnia che c ...

Fortnite, tornano disponibili le spade laser di Star Wars

“Indossa i panni di uno Jedi grazie alle spade laser che sono tornate per un tempo limitato! Entra subito in gioco e mostra le tue abilità”. Con questo messaggio, apparso sul canale ufficiale di Fortn ...

La notizia era già nota da circa due mesi, ora c'è anche l'ufficialità. Il proprietario degli L.A. Clippers Steve Ballmer ha acquistato il celebre Forum di Inglewood da MSG Company (la compagnia che c ...“Indossa i panni di uno Jedi grazie alle spade laser che sono tornate per un tempo limitato! Entra subito in gioco e mostra le tue abilità”. Con questo messaggio, apparso sul canale ufficiale di Fortn ...