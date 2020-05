Sinistra ipocrita | anche la Littizzetto sbertucciò la Botteri | ma nessuno disse niente

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 5 maggio 2020) Lezione numero uno della satira. Se è rivolta alla, è sempre volgare e da stigmatizzare. Ma se è rivolta alla…dalla, allora è sottile e raffinata. Prova ne è il silenzio pressoché totale su quanto detto da Lucianain riferimento all’inviata Rai in Cina, Giovanna, già nel mirino della trasmissione Striscia la notizia.protestò contro laLaha ironizzato sui capelli della giornalista, sul loro colore verdognolo, per cui ha invocato un pronto intervento. Non abbiamo letto proteste dell’Usigrai, della Sciarelli o dei vari comitati più o meno spontanei che di solito sorgono in queste circostanze in difesa della. Invece registriamo che nei confronti di Striscia la notizia, che ha fatto battute più o meno analoghe, si ...