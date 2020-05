Scontro Botteri / Hunziker, la difesa del Gabibbo (Di martedì 5 maggio 2020) Dopo la sollevazione popolare e l’ondata di indignazione seguita al servizio di Striscia la Notizia, il TG satirico di Antonio Ricci torna sull’argomento Giovanna Botteri affidando la difesa, dopo Michelle Hunziker, al Gabibbo. Dopo il servizio di “Striscia la notizia”, e il video di Michelle Hunziker che invitava Giovanna Botteri a vedere il servizio, a suo dire a favore della giornalista inviata della Rai, Giovanna Botteri è stata ospite a “Che tempo che fa”. Il programma satirico di Antonio Ricci ha rispedito le accuse al mittente: “È una bufala gigante e per difendere la Botteri da un insulto che non era vero, i sostenitori della Botteri hanno fatto violenza su Michelle con ingiurie irripetibili contro di lei”. Il popolo dei social, per difendere la Botteri da insulti mai esistiti, ha pensato di riversare il ... Leggi su tvzap.kataweb Scontro tra Striscia e la Botteri. Arriva la risposta della Hunziker - (Di martedì 5 maggio 2020) Dopo la sollevazione popolare e l’ondata di indignazione seguita al servizio di Striscia la Notizia, il TG satirico di Antonio Ricci torna sull’argomento Giovannaaffidando la, dopo Michelle, al. Dopo il servizio di “Striscia la notizia”, e il video di Michelleche invitava Giovannaa vedere il servizio, a suo dire a favore della giornalista inviata della Rai, Giovannaè stata ospite a “Che tempo che fa”. Il programma satirico di Antonio Ricci ha rispedito le accuse al mittente: “È una bufala gigante e per difendere lada un insulto che non era vero, i sostenitori dellahanno fatto violenza su Michelle con ingiurie irripetibili contro di lei”. Il popolo dei social, per difendere lada insulti mai esistiti, ha pensato di riversare il ...

