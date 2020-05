Rosacea | cos’è | da cosa è causata e come si cura

Leggi su vanityfair

(Di martedì 5 maggio 2020) Le guance un po’ rosate piacciono a tutte e danno subito quell’effetto «buona salute». Ma chi soffre di rosacea non la pensa proprio così. Detta anche couperose, quando si manifesta come dilatazione di capillari, è una condizione cronica piuttosto comune. La pelle appare secca, con sfaldature inspiegabili, irritata e dolorante. Tende ad arrossarsi soprattutto su guance e fronte e, nei casi più gravi, può creare delle eruzioni cutanee, spesso scambiate per acne. Chi ne è affetto – tra le star anche Renée Zellweger e Dita Von Teese – si sente in imbarazzo, perde l’autostima e soffre di depressione.