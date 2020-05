Pjanic: «La Juve rappresenta la perfezione. Vince perché funziona più degli altri» (Di martedì 5 maggio 2020) Miralem Pjanic si è intrattenuto in diretta Instagram con Sonny Anderson, preparatore atletico di quando vestiva la maglia del Lione. Ha ribadito che l’obiettivo dei bianconeri è la Champions. «L’obiettivo della Juventus sarà quello di Vincere la Champions League. Avremo bisogno anche di un po’ di fortuna per avere la squadra al completo. Siamo una delle 5-6 squadre che vogliono Vincerla». Sulla Juventus: «Avrei potuto firmare due anni prima per la Juve, ma non volevo bruciare le tappe. Avevano un ottimo ambiente. Poi mi sono detto che era arrivato il momento di entrare nel mondo Juve. Quando entri nello spogliatoio e vedi i nomi delle leggende, vedi che questo club ha una storia, il Dna della vittoria in tutto. Questo club rappresenta la perfezione. Questo club Vince perché funziona più degli ... Leggi su ilnapolista Pjanic : «Juve rappresenta la perfezione - ha il Dna della vittoria»

Juve-Barcellona - non solo Arthur-Pjanic : Paratici lavora a un doppio scambio

Juve - Pjanic non è incedibile. PSG - Chelsea o Barcellona? C'è una squadra in vantaggio (Di martedì 5 maggio 2020) Miralemsi è intrattenuto in diretta Instagram con Sonny Anderson, preparatore atletico di quando vestiva la maglia del Lione. Ha ribadito che l’obiettivo dei bianconeri è la Champions. «L’obiettivo dellantus sarà quello dire la Champions League. Avremo bisogno anche di un po’ di fortuna per avere la squadra al completo. Siamo una delle 5-6 squadre che voglionorla». Sullantus: «Avrei potuto firmare due anni prima per la, ma non volevo bruciare le tappe. Avevano un ottimo ambiente. Poi mi sono detto che era arrivato il momento di entrare nel mondo. Quando entri nello spogliatoio e vedi i nomi delle leggende, vedi che questo club ha una storia, il Dna della vittoria in tutto. Questo clubla. Questo clubperchépiù...

forumJuventus : ?? Pecoraro: 'Sparito audio VAR su mancata espulsione Pjanic in #InterJuve' ????? Ma l'audio non esiste: il VAR non i… - Sport_Mediaset : #Pecoraro rompe il silenzio: '#InterJuve 2018? Sparito il file audio di #Orsato su #Pjanic. Dimissioni dalla Procur… - Gazzetta_it : Pecoraro: 'Inter-Juve 2018? Sparito file audio di Orsato su Pjanic' - napolista : Pjanic: «La Juve rappresenta la perfezione. Vince perché funziona più degli altri» Su Instagram: «L’obiettivo della… - tuttosport : #Pjanic: 'La #Juve rappresenta la perfezione. Vogliamo la #Champions' ?? -