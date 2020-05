Per il coraggio e la dedizione del nostro esercito non bastano le parole: FI ottiene più stanziamenti (Di martedì 5 maggio 2020) Sono passati 159 anni dalla sua fondazione ed ogni volta che l’Italia ha avuto bisogno loro ci sono stati. Sono le donne e gli uomini dell’esercito Italiano, che non smetteremo mai di ringraziare per il loro lavoro; il loro sacrificio; la loro presenza ogni giorno a fianco dei cittadini e nelle missioni internazionali, a difesa della pace. In questi 159 anni l’esercito è sempre stato in prima linea per la difesa della democrazia e della libertà in contesti molto aspri. E in tanti, purtroppo, hanno perso la loro vita. Ma quest’anno c’è un motivo in più per celebrare le glorie del nostro esercito. Per dire una volta di più grazie a tutte le donne e gli uomini in divisa. Quei compiti necessari e dolorosi svolti dall’esercito Nell’emergenza cina-virus, infatti, li abbiamo visti più che mai dediti al sostegno ... Leggi su secoloditalia Vittorio Feltri dà il peggio di sé contro Veronica Gentili : “Non ha il fisico - beve per darsi coraggio”

Giornalisti : Verini - ‘impegno per libertà e onore al coraggio’

Vittorio Feltri a raffica contro Veronica Gentili : «Mi fa pena - sembra balorda - si vede che beve per darsi coraggio» (Di martedì 5 maggio 2020) Sono passati 159 anni dalla sua fondazione ed ogni volta che l’Italia ha avuto bisogno loro ci sono stati. Sono le donne e gli uomini dell’Italiano, che non smetteremo mai di ringraziare per il loro lavoro; il loro sacrificio; la loro presenza ogni giorno a fianco dei cittadini e nelle missioni internazionali, a difesa della pace. In questi 159 anni l’è sempre stato in prima linea per la difesa della democrazia e della libertà in contesti molto aspri. E in tanti, purtroppo, hanno perso la loro vita. Ma quest’anno c’è un motivo in più per celebrare le glorie del. Per dire una volta di più grazie a tutte le donne e gli uomini in divisa. Quei compiti necessari e dolorosi svolti dall’Nell’emergenza cina-virus, infatti, li abbiamo visti più che mai dediti al sostegno ...

CarloCalenda : Per il PD non esiste uno “spazio morale” diverso da Conte. Neanche negli anni 50! Vediamo se i liberal dem del PD a… - NicolaPorro : Ieri sono 'morte' centinaia di migliaia di piccole imprese grazie al coraggio di #Conte.Ma i giornali non se ne acc… - fattoquotidiano : VIRGINIA RAGGI La sindaca di Roma: “Servono 5 mld e l’autorità per avviare subito i cantieri come ha fatto Genova.… - eternadinamo : @graspetta Almeno hai il coraggio di chiedere come va, io non ce la faccio proprio. Poi sono impacciata quindi quan… - AvantiRenzi : Ci vuole CORAGGIO per sconfiggere la mafia. E se il ministro #Bonafede non ne ha, dovrebbe dimettersi. Immediatamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Per coraggio Cattaneo “Allo Stato serve il coraggio di investire” La Voce di Mantova Proposte Lega per ripartire: "Siena modello di coraggio da esportare"

“Per due mesi ogni gruppo consiliare comunale della Lega nella provincia di Siena ha cercato di collaborare con i rispettivi sindaci per dare risposte concrete ai cittadini. Al di la di qualche caso s ...

“L’accento sulla A” di Marco Ponzi è una riflessione sul concetto di oscenità

L’accento sulla A è, a detta del suo autore Marco Ponzi, un romanzo di formazione dai toni erotico-drammatici. Ed è infatti la definizione giusta per un’opera in cui si riflette profondamente sul conc ...

“Per due mesi ogni gruppo consiliare comunale della Lega nella provincia di Siena ha cercato di collaborare con i rispettivi sindaci per dare risposte concrete ai cittadini. Al di la di qualche caso s ...L’accento sulla A è, a detta del suo autore Marco Ponzi, un romanzo di formazione dai toni erotico-drammatici. Ed è infatti la definizione giusta per un’opera in cui si riflette profondamente sul conc ...