Operazione Tortuga: tutti i nomi dei coinvolti (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: 6 minutiSalerno – Un vero e proprio tsunami giudiziario travolge e decapita l'Agenzia delle dogane al Porto di Salerno. Un sistema di connessione tra controllori e controllati che ha consentito la commissione di cento reati, a partire dalla corruzione per controlli fittizi, finendo alla sottrazione di merce dai container anche di scarso valore ed includendo finanche un traffico illecito di rifiuti speciali verso l'Africa. Secondo il calcolo effettuato dalla procura della Repubblica di Salerno che con la Guardia di Finanza ha eseguito oggi 69 misure cautelari su 89 indagati (39 arresti domiciliari, 21 divieti di dimora, nove misure interdittive dall'esercizio della professione, pubblico ufficio e pubblico servizio) sono cento i capi di imputazione. I dettagli sono stati resi noti oggi nella prima conferenza stampa da quando è ...

