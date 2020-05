Lo spiegone semplice per sapere cosa accadrà questa settimana in Europa

Leggi su linkiesta

(Di martedì 5 maggio 2020) Bundesverfassungsgericht. No, non siete capitati nella newsletterle di “tedesca”. E no, non è un refuso.parola vuol dire Corte costituzionale in tedesco ed è la notizia del giorno. Perché oggi la Consulta della Repubblica Federale di Germania ha stabilito (7 voti a favore, 1 contrario) che l’acquisto massiccio di titoli di Stato voluto da Draghi dal 2015 al 2018 (il quantitative easing) è legale ma la Banca centrale europea ha usato questo potere in modo sproporzionato andando al di là di quanto prevedono i trattati. E a noi che ci frega di quello che decidono a Karlsruhe? Molto, perché la Corte costituzionale tedesca ha stabilito che il piano Bce non è stato un aiuto diretto di Stato, ma dà un ultimatum di tre mesi all’Eurotower per avere una dimostrazione comprensibile e ...