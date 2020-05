Lega: mezzi Cotral non rispettano misure sicurezza (Di martedì 5 maggio 2020) Roma – “Dopo molteplici segnalazioni da parte dei lavoratori, abbiamo oggi fatto un sopralluogo al capolinea bus Cotral Anagnina dove ancora non sono state prese le dovute misure di sicurezza necessarie al contrasto della diffusione del contagio da Covid-19. Abbiamo potuto quindi notare la totale assenza di contrassegni: nessuno dei marker rossi utili ad indicare i posti che non possono essere occupati in nessun caso, tantomeno quelli blu che indicano i posti che possono essere utilizzati e necessari per viaggiare in tranquillita’. Una Fase 2 iniziata male, da rivedere totalmente e che non puo’ prescindere dalla sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri. Invitiamo, dunque, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a richiamare immediatamente l’azienda Cotral sui comportamenti da adottare all’interno dei propri mezzi pubblici!”. ... Leggi su romadailynews (Di martedì 5 maggio 2020) Roma – “Dopo molteplici segnalazioni da parte dei lavoratori, abbiamo oggi fatto un sopralluogo al capolinea busAnagnina dove ancora non sono state prese le dovutedinecessarie al contrasto della diffusione del contagio da Covid-19. Abbiamo potuto quindi notare la totale assenza di contrassegni: nessuno dei marker rossi utili ad indicare i posti che non possono essere occupati in nessun caso, tantomeno quelli blu che indicano i posti che possono essere utilizzati e necessari per viaggiare in tranquillita’. Una Fase 2 iniziata male, da rivedere totalmente e che non puo’ prescindere dalladei lavoratori e dei passeggeri. Invitiamo, dunque, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a richiamare immediatamente l’aziendasui comportamenti da adottare all’interno dei propripubblici!”. ...

Ultime Notizie dalla rete : Lega mezzi Lega: mezzi Cotral non rispettano misure sicurezza RomaDailyNews Roma, Veloccia (Lega Mun. I): parco Colle Oppio inaccessibile

Roma, 5 mag. (askanews) - "Ieri dopo due mesi di chiusura i parchi d'Italia sono stati riaperti al pubblico. Però lo spettacolo che si è palesato a molti romani è stato alquanto deludente. In varie zo ...

Salvini, perchè governo tace su plasma?

ROMA, 05 MAG - "Perché su cure con plasma iperimmune il governo non chiede nulla e ISS se ne disinteressa? Molti cittadini potrebbero avere il dubbio che siccome il plasma è gratis, non c'è dietro un ...

