L’altra faccia dell’immigrazione, pusher africano in azione in metro: si finge passeggero e spaccia ai clienti (video) (Di martedì 5 maggio 2020) Gli immigrati pusher non conoscono tregua da lockdown. Ma almeno, l’ultimo di loro beccato dalle forze dell’ordine nell’esercizio delle sue funzioni, indossava la mascherina. Magra consolazione, a dire il vero. Per il resto, lo schema criminale di spaccio di droga al dettaglio, è sempre lo stesso. Così come identica è, quasi ogni volta, la reazione degli spacciatori fermati che provano a sottrarsi al fermo e all’identificazione, non sempre pacificamente… Non solo però: in quest’ultimo caso denunciato, tra gli altri, dal sito di Roma Today proprio in queste ore, quella che emerge dalle indagini è un architettura ingegnosa della modalità di spaccio. pusher africano in azione alla Stazione “Centro Rai” Dunque, l’immigrato africano beccato dagli agenti della Squadra Mobile a spacciare alla ... Leggi su secoloditalia Unimpresa - il 30% di negozi e ristoranti non riaprirà : l’altra faccia della ripartenza

Claudio Borghi - l’altra faccia del colonnello salviniano : di notte si occupa di arte in diretta facebook

Sopralluoghi d’artista - l’altra faccia dell’America di «Furore» (Di martedì 5 maggio 2020) Gli immigratinon conoscono tregua da lockdown. Ma almeno, l’ultimo di loro beccato dalle forze dell’ordine nell’esercizio delle sue funzioni, indossava la mascherina. Magra consol, a dire il vero. Per il resto, lo schema criminale di spaccio di droga al dettaglio, è sempre lo stesso. Così come identica è, quasi ogni volta, la redegli spacciatori fermati che provano a sottrarsi al fermo e all’identific, non sempre pacificamente… Non solo però: in quest’ultimo caso denunciato, tra gli altri, dal sito di Roma Today proprio in queste ore, quella che emerge dalle indagini è un architettura ingegnosa della modalità di spaccio.inalla St“Centro Rai” Dunque, l’immigratobeccato dagli agenti della Squadra Mobile a spacciare alla ...

borghi_claudio : Scusa @fattoquotidiano è Mario Radice, non Radici Claudio Borghi, l'altra faccia del colonnello salviniano: di not… - JohSogos : RT @SecolodItalia1: L’altra faccia dell’immigrazione, pusher africano in azione in metro: si finge passeggero e spaccia ai clienti (video)… - SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: L’altra faccia dell’immigrazione, pusher africano in azione in metro: si finge passeggero e spaccia ai clienti (video)… - nexusSEI_6 : RT @ClickBurger: Scusa @fattoquotidiano è Mario Radice, non Radici Claudio Borghi, l'altra faccia del colonnello salviniano: di notte si o… - SecolodItalia1 : L’altra faccia dell’immigrazione, pusher africano in azione in metro: si finge passeggero e spaccia ai clienti (vid… -

Ultime Notizie dalla rete : L’altra faccia Fase 2 Sicilia, Musumeci: «Sì ai ricongiungimenti con famiglie» Corriere della Sera