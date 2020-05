La principale rete televisiva delle Filippine | critica su Duterte | ha dovuto fermarsi

(Di martedì 5 maggio 2020) ABS-CBN ha sospeso quasi tutte le trasmissioni perché non ha ottenuto il rinnovo della licenza, e in tanti accusano il presidente di censura

Il Post

ABS-CBN ha sospeso quasi tutte le trasmissioni perché non ha ottenuto il rinnovo della licenza, e in tanti accusano il presidente di censura La principale rete radiotelevisiva delle Filippine ABS-CBN ...