Il giovane ispettore Morse su Paramount Network i nuovi episodi dal 6 maggio

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 5 maggio 2020) Ilsula quarta stagione da mercoledì 6Prosegue suvisibile sul 27 del digitale terrestre, sul canale 27 di Tivusat e sul 158 di Sky l’appuntamento con Il, la serie inglese di ITV tratta dai romanzi omonimi di Colin Dexter. Un light crime amato dal pubblico che arriva con la quarta stagione composta da 4e andata in onda in patria nel 2017, infatti nel Regno Unito nel frattempo sono arrivati alla settima stagione. Riprendono le misteriose e imperdibili vicende del commissario Constable Endeavour, brillante protagonista de Il, l’inedita serie tv inglese scritta da Russell Lewis e prodotta da Mammoth Screen per ITV. Shaun Evans, nei panni di uno dei personaggi più iconici nati dalla penna di Colin Dexter, costruisce ...