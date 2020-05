Harry Potter | Daniel Radcliffe | David Beckham e altre star leggono il primo libro per i

Leggi su movieplayer

(Di martedì 5 maggio 2020)ma non solo: ancheleggeranno ildie la pietra filosofale, pubblicamente e gratuitamente per i fan. Si rallegrino i fan diperchèe moltehanno accettato di leggere ilin una serie di video e registrazioni audio che verranno distribuiti gratuitamente. Il portale Wizarding World ha annunciato oggi di aver trovato sette lettori pere la Pietra Filosofale, quel volume che ha dato vita all'immensa fortuna del maghetto e della sua autrice, e non lettori qualunque:, Stephen Fry,, Dakota Fanning, Claudia Kim, Noma Dumezweni e Eddie Redmayne. Questi sono i primi nomi e altri, assicurano, sono in arrivo. Ciascuno di ...