Ginepro | proprietà benefiche | utilizzi in cucina e controindicazioni

Leggi su chedonna

(Di martedì 5 maggio 2020) Ilè una pianta conosciuta per le sue proprietà antisettiche e non solo, viene utilizzata income digestivo. Scopriamo anche le possibili. Ilè una pianta che appartiene alla famiglia delle Cupressaceae, esistono diverse specie, si presenta con foglie ad ago e le bacche sono di colore viola scuro. In Italia … L'articoloproprietàinè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it