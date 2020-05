Fase due | 4 818 rientrati in Campania | 32 positivi al test rapido | uno al tampone

fattoquotidiano : Fase 2, Ricciardi (Oms): “Se i contagi salgono tra due settimane richiudiamo tutto. Non è ancora finita, bisogna re… - alexbarbera : Per i dubbiosi della fase due, qui l’andamento della produzione industriale ad aprile: meno quarantacinque per cent… - RaiRadio2 : Ripartiamo dal verde dei prati e dall’azzurro del cielo. Perché la Fase Due sia anche un viaggio interiore. Chi rit… - Ivanotaj : Una domanda... fase due, ma secondo voi posso rimettermi in fila per entrare nel padiglione Giappone all’Expo Milano.??? - RobRe62 : RT @wireditalia: Il Viminale deve ancora fornire i dati sulla giornata, ma le cronache e le istituzioni hanno segnalato un generale rispett… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase due Com è andato il primo giorno di fase due in Italia Wired.it Caggiano, 300 tamponi negativi e 14 guariti

Una buona notizia che ci riempe di gioia e ci fa essere fiduciosi per questo inizio della fase due. Gli screening di massa sono stati effettuati sulle persone maggiormente esposte al rischio: medici, ...

Coronavirus, scatta la fase 2: a Trieste i bus evitano le calche. Nessun assalto ai treni regionali

Liscio il debutto della fase 2 sui mezzi a capienza dimezzata. Via alle navette per le aziende: Area destinazione “primaria” TRIESTE Una media di dieci passeggeri per bus, con punte massime di 35, per ...

