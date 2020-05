Fase 2: Lombardia stanzia 18,6 mln per 'riapertura' in sicurezza imprese (Di martedì 5 maggio 2020) Milano, 5 mag. (Adnkronos) - Si chiama 'Safe-Working - Io Riapro Sicuro' il nuovo pacchetto di aiuti per le micro e piccole imprese lombarde, che ammonta a 18 milioni e 680 mila euro, di cui 15.200.000 di Regione Lombardia e 3.480.000 delle Camere di Commercio Lombarde. Il provvedimento è stato approvato oggi dalla Giunta di Regione Lombardia su proposta dell'assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli, con il concerto degli assessori Martina Cambiaghi (Sport e Giovani) e Melania Rizzoli (Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro). "L'intervento - spiega il presidente Attilio Fontana - è finalizzato a sostenere gli esercizi commerciali e le micro e piccole imprese lombarde che sono state oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza all'emergenza epidemiologica Covid-19, per aiutarle a riaprire adottando le misure adeguate durante la 'Fase 2' e ottenere ... Leggi su liberoquotidiano Fase 2 : Lombardia stanzia 18 - 6 mln per 'riapertura' in sicurezza imprese (2)

