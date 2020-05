Fase 2 in Calabria, pochi bar aperti e tavolini fuori nonostante l’ordinanza di Jole Santelli (Di martedì 5 maggio 2020) Fase 2. nonostante l’ordinanza firmata dalla governatrice Jole Santelli, e impugnata dal governo, in Calabria sono pochi i bar e i ristoranti che hanno ripreso il servizio all’esterno dal 4 maggio con l’avvio della Fase 2. Da un lato, la paura dei calabresi, nonostante sabato si siano registrati zero contagi, dall’altro la confusione generale creata a livello politico. Unica eccezione: Cosenza. Con un’ordinanza regionale la governatrice della Calabria Jole Santelli ha consentito ai ristoratori di riprendere parzialmente l’attività con servizio ai tavoli all’esterno dei locali. Mentre il governo impugna l’ordinanza, a Reggio Calabria e Catanzaro i sindaci bloccano l’apertura. Tra le grandi città solo a Cosenza si serve qualche caffè. “Siamo d’accordo con la riapertura, in Calabria i casi sono ... Leggi su limemagazine.eu Fase 2 : oltre 4mila persone rientrate oggi in Calabria - solo 700 per motivi di lavoro

