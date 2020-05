Conte, ‘Italiani sono responsabili ma la strada è lunga’ (Di martedì 5 maggio 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla fase 2 dell’emergenza coronavirus: “Non possiamo abbassare la guardia”. Intervenuto ai microfoni di Affaritaliani.it, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato della fase 2 in Italia elogiando il comportamento dei cittadini ma sottolineando i rischi. La lotta contro il coronavirus è ancora lunga e non sarà semplice. Fase 2, Conte: “Gli italiani hanno dimostrato un grande senso di responsabilità” Nella prima parte della sua intervista il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato del primo giorno di fase 2. Gli italiani hanno reagito al primo giorno di libertà condizionata decisamente meglio del previsto, ma questo atteggiamento deve diventare la normalità, non la notizia del giorno. “Gli italiani hanno mostrato, complessivamente, un ... Leggi su newsmondo (Di martedì 5 maggio 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppesulla fase 2 dell’emergenza coronavirus: “Non possiamo abbassare la guardia”. Intervenuto ai microfoni di Affaritaliani.it, il Presidente del Consiglio Giuseppeha parlato della fase 2 in Italia elogiando il comportamento dei cittadini ma sottolineando i rischi. La lotta contro il coronavirus è ancora lunga e non sarà semplice. Fase 2,: “Gli italiani hanno dimostrato un grande senso dità” Nella prima parte della sua intervista il Presidente del Consiglio Giuseppeha parlato del primo giorno di fase 2. Gli italiani hanno reagito al primo giorno di libertà condizionata decisamente meglio del previsto, ma questo atteggiamento deve diventare la normalità, non la notizia del giorno. “Gli italiani hanno mostrato, complessivamente, un ...

AnnalisaChirico : Anziché soffermarsi sui ‘party’ vietati, il premier Conte spieghi perché, nel giorno incui 4 mln italiani tornano a… - Capezzone : +++Ieri a #staseraitalia @staseraitalia+++ CLIPPINO 1 #Conte non è il preside delle nostre vite. Italiani bravissim… - trash_italiano : Quando Conte chiuderà di nuovo tutto dopo che gli italiani violeranno le disposizioni - DandeD8671964 : So che non interesserà a nessuno,ma è ufficiale il mio datore di lavoro non aprirà più il ristorante dove ero lo ch… - Victorycarneval : RT @AMorelliMilano: Commercianti, Partite Iva, imprenditori dimenticati dallo Stato. Le promesse non mantenute di #Conte stanno rovinando q… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte ‘Italiani Fase 2, per Conte non è un liberi tutti: «Ma l’Italia di più non reggerebbe» Corriere della Sera