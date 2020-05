Borse puntano su fine lockdown | ma frenano su decisione Corte tedesca Spread sale a 250

(Di martedì 5 maggio 2020) Gli indici cercano di recuperare terreno, dopo la seduta di vendite di lunedì, ma riducono i guadagni: laCostituzionaleha confermato la legalità del Qe, ma, con una sorta di ultimatum, ha messo condizioni a un'ulteriore partecipazione della Bundesbank al programma. A Piazza Affari in rally Eni, Tenaris e Saipem con l'accelerata del greggio. Bene Intesa Sanpaolo, con gli occhi sui conti

Dopo una sbandata iniziale e un tentativo di recupero, le Borse europee rallentano il passo e accantonano, almeno in parte, l'ottimismo per l'allentamento del lockdown in vari Paesi, tra cui l'Italia, ...Gismondi 1754 (AIM ticker GIS), storica Società genovese che produce gioielli di altissima gamma, annuncia che dal 4 maggio è ripresa la produzione delle proprie collezioni e gioielli tailor made, che ...