Anche PES 2020 ha il suo torneo online: data, link streaming e squadre Friendly Series (Di martedì 5 maggio 2020) Ai tempi del Coronavirus, Anche eFootball PES 2020 scende in campo, come d'altronde ha già fatto lo scorso mese il rivale FIFA 20 di EA Sports e Electronic Arts con un evento da vivere del tutto online ad uso e consumo della grande community di appassionati di calcio virtuale. In data odierna, i vertici di Konami hanno infatti annunciato in via ufficiale il ritorno di eFootball.Pro con il torneo Friendly Series. Un torneo Anche in questo caso destinato ad essere disputato in rete, con scontri 1 vs. 1 ad eliminazione diretta, e che vedrà la partecipazione di un rappresentante per ciascuna delle dieci squadre che prendono parte a eFootball.Pro. La data da segnare sui vostri calendari è quella del 9 maggio 2020, alle ore 13:00 italiane. https://www.youtube.com/watch?v=SJnBchrS63s&feature=emb title La nuova formula pensata dalla compagnia giapponese ... Leggi su optimagazine Emergenza Coronavirus - in crisi anche le chiese : troppe spese e pochi fondi

Roma - il Papa : «Oggi tanti nuovi schiavi. Calpestata la dignità - anche di chi il lavoro lo dà»

Ginnastica - Maggie Haney sospesa per 8 anni : abusi verbali e fisici! Tra le vittime anche le stelle Hernandez e McCusker (Di martedì 5 maggio 2020) Ai tempi del Coronavirus,eFootball PESscende in campo, come d'altronde ha già fatto lo scorso mese il rivale FIFA 20 di EA Sports e Electronic Arts con un evento da vivere del tuttoad uso e consumo della grande community di appassionati di calcio virtuale. Inodierna, i vertici di Konami hanno infatti annunciato in via ufficiale il ritorno di eFootball.Pro con il. Unin questo caso destinato ad essere disputato in rete, con scontri 1 vs. 1 ad eliminazione diretta, e che vedrà la partecipazione di un rappresentante per ciascuna delle dieciche prendono parte a eFootball.Pro. Lada segnare sui vostri calendari è quella del 9 maggio, alle ore 13:00 italiane. https://www.youtube.com/watch?v=SJnBchrS63s&feature=emb title La nuova formula pensata dalla compagnia giapponese ...

ricsorrentino2 : Buon martedì a tutti e buon onomastico a Leo. VOTI STELLARI di OGGI (e, se lo conoscete, leggete anche quello dell’… - ricsorrentino2 : Buon martedì a tutti, e buon onomastico a Leo. VOTI STELLARI di OGGI (e, se lo conoscete, leggete anche quello dell… - PES_PoA : RT @pdnetwork: Oggi il nostro Paese entra ufficialmente nella #Fase2, quella della ripartenza ma anche della convivenza con un virus non an… - PES_PSE : RT @pdnetwork: Oggi il nostro Paese entra ufficialmente nella #Fase2, quella della ripartenza ma anche della convivenza con un virus non an… - paologlc : RT @ItinerariL: regioni. Pertanto, i #PES in ciascun paese non solo dovranno far fronte a un aumento del numero di persone in cerca di #lav… -