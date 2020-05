Agricoltura: Rolfi, 'no sanatoria, Rdc e disoccupati lombardi nei campi' (Di martedì 5 maggio 2020) Milano, 5 mag. (Adnkronos) - "L'Agricoltura ha bisogno dei voucher per regolarizzare i lavoratori stagionali, sburocratizzare il sistema e rendere la vita semplice alle aziende. Il lavoro va dato ai nostri disoccupati e ai beneficiari del reddito di cittadinanza". Lo ha detto l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione lombardia Fabio Rolfi in merito alla proposta del governo di regolarizzare 600.000 immigrati per farli lavorare in ambito agricolo. "No alla maxi sanatoria - ha continuato - di immigrati clandestini. Nessuno si permetta di utilizzare l'Agricoltura per raggiungere un obiettivo ideologico e di bandiera. Il settore ha bisogno di concretezza e se qualche partito è in cerca di visibilità, la trovi altrove. Gli immigrati irregolari vanno rimpatriati, non regolarizzati. Mentre in Italia qualcuno pensa a sanatorie per 600.000 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 maggio 2020) Milano, 5 mag. (Adnkronos) - "L'ha bisogno dei voucher per regolarizzare i lavoratori stagionali, sburocratizzare il sistema e rendere la vita semplice alle aziende. Il lavoro va dato ai nostrie ai beneficiari del reddito di cittadinanza". Lo ha detto l'assessore all', Alimentazione e Sistemi verdi della Regionea Fabioin merito alla proposta del governo di regolarizzare 600.000 immigrati per farli lavorare in ambito agricolo. "No alla maxi- ha continuato - di immigrati clandestini. Nessuno si permetta di utilizzare l'per raggiungere un obiettivo ideologico e di bandiera. Il settore ha bisogno di concretezza e se qualche partito è in cerca di visibilità, la trovi altrove. Gli immigrati irregolari vanno rimpatriati, non regolarizzati. Mentre in Italia qualcuno pensa a sanatorie per 600.000 ...

Regolarizzare gli immigrati? I sì e i no

La ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova ha proposto ieri di arrivare a una soluzione per regolarizzare gli immigrati e gli irregolari che già si trovano nel nostro Paese e dove lavorano.

