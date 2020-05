Agente Tonali: «Prospettive importanti, può imporsi in un top club» (Di martedì 5 maggio 2020) Bozzo, Agente di Sandro Tonali, parla del futuro del giovane centrocampista di proprietà del Brescia. Le sue parole Sandro Tonali è uno dei talenti più luminosi del panorama calcistico italiano. Il centrocampista piace molti a vari top club, tra cui la Juve e l’Inter. A La Gazzetta dello Sport ha parlato Beppe Bozzo, suo Agente. Tonali – «Lo conosco da due anni: mi è piaciuto subito, come la sua bella famiglia. Sono stati tutti importanti per la sua crescita e per gestire la notorietà. E ha superato a pieni voti il debutto in A». FUTURO – «Non ho parlato con il presidente Cellino, ma ho letto con piacere che vuol lasciare a Sandro l’ultima parola. Indubbiamente per Sandro ci sono Prospettive importanti, alla sua età in pochi hanno avuto questa possibilità. È meglio che Sandro resti in ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 maggio 2020) Bozzo,di Sandro, parla del futuro del giovane centrocampista di proprietà del Brescia. Le sue parole Sandroè uno dei talenti più luminosi del panorama calcistico italiano. Il centrocampista piace molti a vari top, tra cui la Juve e l’Inter. A La Gazzetta dello Sport ha parlato Beppe Bozzo, suo– «Lo conosco da due anni: mi è piaciuto subito, come la sua bella famiglia. Sono stati tuttiper la sua crescita e per gestire la notorietà. E ha superato a pieni voti il debutto in A». FUTURO – «Non ho parlato con il presidente Cellino, ma ho letto con piacere che vuol lasciare a Sandro l’ultima parola. Indubbiamente per Sandro ci sono, alla sua età in pochi hanno avuto questa possibilità. È meglio che Sandro resti in ...

zazoomblog : Agente Tonali: «Prospettive importanti può imporsi in un top club» - #Agente #Tonali: #«Prospettive - AhernandezS89 : RT @LAROMA24: Bozzo avvisa Totti: 'Vuole Tonali? Fare l'agente è dura' #AsRoma - TuttoASRoma : Bozzo avvisa Totti: “Vuole Tonali? Fare l’agente è dura” - Fantacalcio : Brescia, l'agente di Tonali: 'Gli consiglio di restare in Italia' - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Bozzo a #Totti : 'Un campione non è per forza un grande agente. #Tonali è sveglio, meglio che resti in Italia' -