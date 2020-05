5 maggio | la ‘fase 2’ di Manzoni Napoleone | il virus e la misericordia

vilmamoronese : Da domani parte la Fase 2, continuiamo ad essere responsabili come abbiamo fatto sino ad oggi. Se andiamo a lavoro… - PieroPelu : Col massimo rispetto per gli altri e per se stessi, oggi 4 maggio inizia la “fase 2” e (quasi tutti) si riparte!… - Viminale : On Line il bilancio dei controlli nella #fase1: dall’ #11marzo al #3maggio verifiche su 12.360.197 persone e 4.798.… - InfoAtac : #info #atac Fase 2 dal 4 maggio a pagamento la sosta blu e, per chi non ha un abbonamento Metrebus, i parcheggi di… - zazoomnews : Fare una passeggiata in due o con i figli nella Fase 2 si può? Le indicazioni dal 4 maggio - #passeggiata #figli… -

Ultime Notizie dalla rete : maggio ‘fase Coronavirus, è braccio di ferro sul Decreto Maggio Zon.it