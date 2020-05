Zaia | oggi il lockdown è finito | restano alcune categorie e attività

(Di lunedì 4 maggio 2020) Lucaè l’uomo del momento in Veneto e viene visto come un modello in Italia. Il Doge ha affrontato in maniera decisa ed efficace il coronavirus. “iniziamo un percorso di sorveglianza estrema – ha affermato il Governatore -, di grande preoccupazione per il rispetto delle regole, degli accorgimenti che sono stati suggeriti. Se ci fosse una recrudescenza dei ricoveri, nelle terapie intensive – ha precisato – dobbiamo tornare a misure restrittive”. “Ufficialmentefinisce quel poco diche c’era. I cittadini escono di casa: le motivazioni sono tante, talmente variegate che chiunque può farlo. Il che, di fatto, vuol dire veramente liberi tutti” ha spiegato il presidente del Veneto. Lucaevidenzia che “ilera già mezzoil 10 aprile quando il governo ha deciso di ...

davidealgebris : Riccardo Luna oggi su Repubblica scrive qualcosa di agghiacciante. Zaia con test e tracing ha dato ottima risposta.… - O_Rigoli : @mattiamagrassi Non mi pare... la ordinanza di Zaia che permette l'apertura è vigore da oggi. No?! Domani aprono Easy e golf Vicenza... - RobesSimon : #Fase2 Anche oggi: la cazzata di #Zaia 'il lockdown è finito il 14 aprile' da lui La cazzata di #Fontana 'il piano… - bizcommunityit : Veneto riparte, Zaia: «Oggi è un po' un liberi tutti». Oggi solo 58 nuovi positivi - AlviseTazzer : RT @davidealgebris: Riccardo Luna oggi su Repubblica scrive qualcosa di agghiacciante. Zaia con test e tracing ha dato ottima risposta. Per…

TREVISO - Riaprono anche in Provincia di Treviso i ristoranti solo per gli operai che lavorano nei cantieri e le attività ricettive, dai B&B agli agriturismi, per il personale sanitario o altri operat ...