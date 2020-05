VIDEO - Zampini attacca Pecoraro: "Audio inesistente per regolamento, mica l'abbiamo nascosto noi della Juve!" (Di lunedì 4 maggio 2020) Massimo Zampini, giornalista e tifoso della Juventus, ai microfoni di Sportmediaset ha detto la sua circa le parole dell'ex capo della procura FIGC Pecoraro in merito a quell'Inter-Juventus del 2018: "Avete presente quella frase che dice ... Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 4 maggio 2020) Massimo, giornalista e tifoso della Juventus, ai microfoni di Sportmediaset ha detto la sua circa le parole dell'ex capo della procura FIGCin merito a quell'Inter-Juventus del 2018: "Avete presente quella frase che dice ...

tuttonapoli : VIDEO - Zampini attacca Pecoraro: 'Audio inesistente per regolamento, mica l'abbiamo nascosto noi della Juve!' - antonio_staglia : RT @giampdisan: @90ordnasselA @Sabatini Tu sei il poveraccio che tutti conosciamo. Mettilo tutto il video e non tagliare: Sabatini diceva p… - DryIce23 : Ragazzi, nei commenti mi spiega che il bersaglio del suo tweet era Zampini, avremo capito male noi leggendo la caption al video, sicuro. - giampdisan : @90ordnasselA @Sabatini Tu sei il poveraccio che tutti conosciamo. Mettilo tutto il video e non tagliare: Sabatini… - dottorsq : @SuperflyVideo @mike_fusco @massimozampini @zynedo Uno Zampini composto ! Forse era il signor Mike Zampini nel video ? -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Zampini Zampini punge: 'Bufala al veleno di Pecoraro!' AreaNapoli.it VIDEO - Zampini attacca Pecoraro: "Audio inesistente per regolamento, mica l'abbiamo nascosto noi della Juve!"

Massimo Zampini, giornalista e tifoso della Juventus, ai microfoni di Sportmediaset ha detto la sua circa le parole dell'ex capo della procura FIGC Massimo Zampini, giornalista e tifoso della Juventus ...

Ponte Nossa, la tradizione del «Mas» resiste con i Lego dei bambini - Video

Ci sono tradizioni ben radicate nelle comunità montane, trasmesse di generazione in generazione. Come quella del «Mas» di Ponte Nossa, che annullata a causa dell’emergenza sanitaria, è stata riprodott ...

Massimo Zampini, giornalista e tifoso della Juventus, ai microfoni di Sportmediaset ha detto la sua circa le parole dell'ex capo della procura FIGC Massimo Zampini, giornalista e tifoso della Juventus ...Ci sono tradizioni ben radicate nelle comunità montane, trasmesse di generazione in generazione. Come quella del «Mas» di Ponte Nossa, che annullata a causa dell’emergenza sanitaria, è stata riprodott ...