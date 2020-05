Trasporti. Regole rigide. Chi controlla? (Di lunedì 4 maggio 2020) Patricia Tagliaferri Quello dei Trasporti è il nodo più delicato della fase due, perché da questa mattina la maggior parte delle persone che tornano al lavoro dopo il lockdown lo farà con i mezzi pubblici Quello dei Trasporti è il nodo più delicato della fase due, perché da questa mattina la maggior parte delle persone che tornano al lavoro dopo il lockdown lo farà con i mezzi pubblici. Secondo una stima del ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, con la fase due si metteranno in movimento circa tre milioni di persone sull'intero territorio nazionale. Nonostante le simulazioni delle varie amministrazioni locali, il rischio di una Caporetto è dietro l'angolo, soprattutto negli orari di punta. È fondamentale mantenere il distanziamento sociale su bus, metropolitane, tram e treni regionali. Le Regole sono ... Leggi su ilgiornale Metro - bus - aereo e nave - come cambiano in Fase 2/ Trasporti : nuove regole e divieti

Fase 2 da lunedì 4 maggio : nuove regole per lavoro - trasporti - passeggiate e sport. Tutto quello che c'è da sapere

RaiNews : #Fase2 Da domani ok visite a parenti no ad amici. No alle seconde case. Per andare a lavoro basta tesserino. Regole… - RegLombardia : #Coronavirus Nuove ordinanze regionali in vigore dal 4 maggio: regole per i trasporti pubblici, obbligo di indossar… - Mauro73432329 : - ChiaraBaldi86 : Per chi vuole sapere come funziona oggi a #Milano > #Fase2 a Milano: le regole da rispettare per prendere tram, bus… - bnotizie : Covid19, Rocca di Papa: parchi e mercati restano chiusi. Le regole su sport, trasporti, asporto cibo -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporti Regole Coronavirus: treni, bus e aerei, dal 4 maggio nuove regole per viaggiare Corriere della Sera Coronavirus, inizia la fase 2 tra piccole libertà e ritorno al lavoro per 4 milioni di persone. Sui mezzi pubblici e in azienda il nodo sicurezza

Si punta a colpire solo gli assembramenti di persone. Le città – Le grandi città si sono preparate alla ripartenza con nuove regole per il trasporto pubblico, l’apertura dei parchi, il take away.

Coronavirus: bar e ristoranti, Boccia impugna ordinanza Calabria. Santelli: «Mantengo l'ordinanza»

Tanto tuonò che piovve. La presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, conferma l'ordinanza che consente l'apertura di bar e ristoranti e il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, ...

