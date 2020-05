Trasporti Fase 2, pochi passeggeri e distanze rispettate sui treni (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – Inizia lentamente con pochi passeggeri, perlopiù distratti e frastornati, la Fase 2 del trasporto ferroviario. Un banco di prova importantissimo, tanto per l‘Alta Velocità quanto, e ancor più, per il trasporto regionale. Una ripresa senza i temuti affollamenti, pochi passeggeri nelle carrozze, nessuna difficoltà per gli addetti alla sicurezza e sorveglianza a far rispettare le nuove “regole” imposte dall’emergenza sanitaria: mascherine, distanziamento, flussi differenziati in entrate ed uscita, distanza delle sedute. A Milano, lo confermano alcuni passeggeri in transito alla stazione Cadorna delle Ferrovie Nord. E lo stesso avviene a Roma Termini, dove sono transitati soprattutto passeggeri in arrivo dall’interland romano e dalla Campania. Poche le Frecce in circolazione e sui treni regionali un basso ... Leggi su quifinanza Fase 2 e trasporti : ore di punta ‘diluite’ - più mezzi non inquinanti e meno grandi opere : così il Covid cambierà il nostro modo di spostarci

