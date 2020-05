«Stuck with you»: Justin Bieber canta la quarantena con Ariana Grande (Di lunedì 4 maggio 2020) Il legame, nella sua versione più profonda, risale ad un anno fa. Allora, nel mondo pre-pandemia, dove ancora era dato ritrovarsi ed era dato abbracciarsi, Justin Bieber è stato chiamato sul palcoscenico del Coachella da Ariana Grande. «Ariana mi ha dato fiducia in me stesso, mi ha ricordato che è questo quel che faccio, quello in cui sono bravo. E mi ha ricordato che non devo scappare», avrebbe detto la popstar canadese, attribuendo alla collega il merito del suo ritorno alla musica. Justin Bieber, nel mondo così com’era nel 2019, prima della pandemia e del divieto agli assembramenti, aveva pensato di finirla con la musica. A Purpose, pubblicato nel 2015, non sarebbe seguito nulla. Leggi su vanityfair Stuck With U è il primo duetto di Justin Bieber e Ariana Grande - un progetto benefico per raccontare la quarantena (Di lunedì 4 maggio 2020) Il legame, nella sua versione più profonda, risale ad un anno fa. Allora, nel mondo pre-pandemia, dove ancora era dato ritrovarsi ed era dato abbracciarsi, Justin Bieber è stato chiamato sul palcoscenico del Coachella da Ariana Grande. «Ariana mi ha dato fiducia in me stesso, mi ha ricordato che è questo quel che faccio, quello in cui sono bravo. E mi ha ricordato che non devo scappare», avrebbe detto la popstar canadese, attribuendo alla collega il merito del suo ritorno alla musica. Justin Bieber, nel mondo così com’era nel 2019, prima della pandemia e del divieto agli assembramenti, aveva pensato di finirla con la musica. A Purpose, pubblicato nel 2015, non sarebbe seguito nulla.

