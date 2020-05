Smart working, ENEA: pubblicata prima indagine nazionale nella PA (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – Lo Smart working consente di migliorare la qualità del lavoro, conciliare lavoro-famiglia, valorizzare le persone e agire per la sostenibilità ambientale urbana. In particolare, questa nuova organizzazione del lavoro pone le basi per modifiche di comportamento stabili, su larga scala, in grado di incidere su livelli di congestione e di inquinamento e, attraverso policy urbane integrate, apre la strada a una maggiore flessibilità nella scelta dei luoghi e dei tempi di lavoro. A dirlo è la ricerca “Il tempo dello Smart working. La PA tra conciliazione, valorizzazione del lavoro e dell’ambiente”, prima indagine nazionale sullo Smart working nella Pa realizzata da ENEA, alla quale hanno aderito 29 amministrazioni pubbliche che avevano sperimentato il lavoro a distanza già prima dell’emergenza coronavirus. I dati ... Leggi su quifinanza Tiraboschi : "Smart working? Perché duri occorrono investimenti in formazione"

Smart working nella Pubblica Amministrazione - l’indagine ENEA : riduce la mobilità quotidiana tagliando emissioni e inquinanti e migliora la qualità del lavoro

