Salini Impregilo diventa Webuild e valorizza le eccellenze italiane (Di lunedì 4 maggio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Salini Impregilo cambia nome e diventa Webuild, “piu’ grande e piu’ forte al servizio del Paese”. Questo il messaggio della campagna pubblicitaria che parte oggi sulle principali testate e sui piu’ importanti siti web di informazione italiani. Un lancio che avviene nel giorno dell’assemblea degli azionisti Salini Impregilo, chiamata ad approvare il nuovo nome di un Gruppo pronto a dare il suo contributo per riattivare l’economia italiana, nell’ambito di un piano di investimenti in infrastrutture in grado di creare da subito migliaia di posti di lavoro. Il lancio del nuovo naming della societa’ segna un’ulteriore tappa nel processo di evoluzione del Gruppo, realizzato nell’ambito di Progetto Italia che, con l’unione di Salini Impregilo/Webuild ed Astaldi, arrivera’ a un backlog ... Leggi su ildenaro Salini Impregilo cambia nome. Nasce Webuild al servizio del Paese

Salini Impregilo diventa Webuild e valorizza le eccellenze italiane

Salini Impregilo : oggi cambia nome in Webuild - parte campagna (Di lunedì 4 maggio 2020) MILANO (ITALPRESS) –cambia nome e, “piu’ grande e piu’ forte al servizio del Paese”. Questo il messaggio della campagna pubblicitaria che parte oggi sulle principali testate e sui piu’ importanti siti web di informazione italiani. Un lancio che avviene nel giorno dell’assemblea degli azionisti, chiamata ad approvare il nuovo nome di un Gruppo pronto a dare il suo contributo per riattivare l’economia italiana, nell’ambito di un piano di investimenti in infrastrutture in grado di creare da subito migliaia di posti di lavoro. Il lancio del nuovo naming della societa’ segna un’ulteriore tappa nel processo di evoluzione del Gruppo, realizzato nell’ambito di Progetto Italia che, con l’unione died Astaldi, arrivera’ a un backlog ...

LuisaRagni : RT @SaliniImpregilo: #SaliniImpregilo veste il nuovo #PonteGenova con le luci del tricolore per #PonteItalia. #InnoMameli e 'Nessun dorma'… - yamilpx : RT @SaliniImpregilo: #SaliniImpregilo veste il nuovo #PonteGenova con le luci del tricolore per #PonteItalia. #InnoMameli e 'Nessun dorma'… - CeruttiInvictus : RT @SaliniImpregilo: We: un tributo alle persone e al lavoro di squadra. Build: passione per il costruire. Il mondo cambia, il nostro DNA r… - SaliniImpregilo : We: un tributo alle persone e al lavoro di squadra. Build: passione per il costruire. Il mondo cambia, il nostro DN… - Frankf1842 : RT @SaliniImpregilo: #SaliniImpregilo veste il nuovo #PonteGenova con le luci del tricolore per #PonteItalia. #InnoMameli e 'Nessun dorma'… -