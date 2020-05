Ronaldo Juventus, ci siamo: CR7 in volo verso Torino, atteso in serata (Di lunedì 4 maggio 2020) Ronaldo Juventus – Sono dieci i calciatori bianconeri attualmente fuori dal Belpaese e, tra loro, figura anche Cristiano Ronaldo. Il portoghese era a Madeira da ormai due mesi, dal psot Juve-Inter. CR7 e compagni faranno rientro tutti nei prossimi giorni, in attesa della ripresa degli allenamenti individuali. Il 18 Maggio si riprenderà con le sessioni d’allenamento in gruppo. Ronaldo Juventus, atteso a Torino Cristiano Ronaldo sta tornando a Torino. Come riporta la testata portoghese ‘DNoticias.pt’, l’attaccante della Juventus è decollato a bordo del suo Gulfstream G200 Galaxy dall’aeroporto di Madeira, insieme ai suoi quattro figli e a Georgina Rodriguez. Parte del suo staff e dei suoi bagagli erano arrivati in Italia nella serata di ieri. Leggi anche: Juventus, si riprende: visite mediche ... Leggi su juvedipendenza Juventus - si attende l’arrivo di Cristiano Ronaldo [VIDEO]

Ripresa allenamenti - la Juventus ha deciso : che succede con Cristiano Ronaldo?

