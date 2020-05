Più tamponi, meno morti (Di lunedì 4 maggio 2020) Sul fatto che le autorità non dicano il vero, quando affermano che siamo il paese del mondo che fa più tamponi, non ci sono più dubbi. In due contributi precedenti abbiamo ampiamente dimostrato come stanno le cose: se si considera l’anzianità epidemica, l’Italia è uno dei paesi che fa meno tamponi al giorno per abitante. Come si vede, solo 5 paesi (fra cui Francia e Regno Unito) fanno meno tamponi dell’Italia; gli altri 20 ne fanno di più, talora molti di più (è il caso, ad esempio, di Israele, Grecia, Norvegia). Fin qui tutto chiaro, anche se spesso negato. Ma ora ci chiediamo: hanno ragione quanti affermano che la politica dei tamponi ha effetti rilevanti sul controllo dell’epidemia? In questo senso si sono pronunciati, fra gli altri, il prof. Massimo Galli (infettivologo ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus : sempre più guariti in Umbria - oggi solo un caso su 1303 tamponi

**Coronavirus : in Sicilia oltre 4 mila tamponi - meno ricoveri e più guariti**

**Coronavirus : in Sicilia oltre 4 mila tamponi - meno ricoveri e più guariti** (Di lunedì 4 maggio 2020) Sul fatto che le autorità non dicano il vero, quando affermano che siamo il paese del mondo che fa più, non ci sono più dubbi. In due contributi precedenti abbiamo ampiamente dimostrato come stanno le cose: se si considera l’anzianità epidemica, l’Italia è uno dei paesi che faal giorno per abitante. Come si vede, solo 5 paesi (fra cui Francia e Regno Unito) fannodell’Italia; gli altri 20 ne fanno di più, talora molti di più (è il caso, ad esempio, di Israele, Grecia, Norvegia). Fin qui tutto chiaro, anche se spesso negato. Ma ora ci chiediamo: hanno ragione quanti affermano che la politica deiha effetti rilevanti sul controllo dell’epidemia? In questo senso si sono pronunciati, fra gli altri, il prof. Massimo Galli (infettivologo ...

RaffaeleFitto : Il #lockdown di tutto il Paese ha di fatto salvato il SUD Ma ora che sta per iniziare la #Fase2 non possiamo cullar… - M5S_Camera : Tra i grandi Paesi l’Italia ha fatto più tamponi rispetto alla popolazione - giorgio_gori : In Veneto, dove da sempre si fanno più tamponi, Zaia annuncia di voler arrivare a 30mila tamponi al giorno entro l'… - PaoloPiro17 : RT @jacopo_iacoboni: La app, non c'è. L'uso 'esteso e mirato' dei test, non c'è. Si fanno più tamponi (finalmente), ma non in tutte le re… - Marco_Freccero : RT @jacopo_iacoboni: La app, non c'è. L'uso 'esteso e mirato' dei test, non c'è. Si fanno più tamponi (finalmente), ma non in tutte le re… -

Ultime Notizie dalla rete : Più tamponi