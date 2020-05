Nuoto | Federica Pellegrini | “Tornare in piscina è un regalo gigantesco Sarà un mese di

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 maggio 2020)può tornare ad allenarsi nelladi Verona, dopo undi stop forzato finalmente la Divina si tufferà in acqua e sarà tra i primi atleti di interesse nazionali a riprendere l’attività dopo undi aprile in casa per cause di forza maggiore. La Campionessa del Mondo dei 200 metri stile libero ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Un, ce l’abbiamo fatta. Sono contenta“. Per il momento la ripresa avverrà nella vasca da 25 metri al coperto, in attesa che venga sistemata quella da 50 metri all’aperto. La ripresa sarà graduale, intantoha raccontato la sua quarantena alla Gazzetta dello Sport: “Laera di fronte a casa mia, dovevo solo attraversare la strada, ma non potevo andare a nuotare. Davvero non volevo crederci quando è ...