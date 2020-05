Io sono stato fortunato | ma è una malattia terribile Siate responsabili

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 4 maggio 2020) Nonostante mascherine, distanziamento e grande attenzione, qualche settimana famolto male (febbrone, polmonite interstiziale, ospedale). Pensavo di non scriverne, odio annoiare e far perdere tempo, e in fondo la mia storia è simile e anzi meno drammatica di tante altre con il tristemente famoso tag #covid19.Ma mi sembra che stiamo dimenticando troppo in fretta. Cipaesi che hanno tenuto tutto chiuso e stanno continuando a tenere tutto chiuso pur con numeri di nuovi contagiati molto inferiori ai nostri. Cipaesi, come la Corea del Sud, che hanno distribuito app funzionanti per il tracciamento dei contagi fin dall’inizio.Bene ripartire, non possiamo dimenticare che per molti è una questione di sopravvivenza poter tornare al lavoro. Ma l’appello allatà individuale non sia deriso come inefficace, dimostriamo a noi ...