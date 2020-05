(Di lunedì 4 maggio 2020)ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per iS10,S10e,S10+ eA50 L'articolo IS10,A50 esilediproviene da TuttoAndroid.

SamsungItalia : Gioca al ritmo del tuo divertimento. Il gaming non è mai stato così fluido con #GalaxyS20. - TuttoAndroid : I Samsung Galaxy S10, Galaxy A50 e Galaxy Z Flip si aggiornano: ecco le patch di maggio - HDblog : Samsung Galaxy S10+ si aggiorna con le patch di maggio in Italia - spazioitech : Futuristico? Sarà questo Samsung Galaxy Note 20? - CarloCoppola94 : Futuristico? Sarà questo Samsung Galaxy Note 20? -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung Galaxy

Samsung ha rilasciato le patch di sicurezza di maggio per la gamma Galaxy S10. Le prime segnalazioni dal mercato italiano riguardano S10+, ma verosimilmente l'aggiornamento dovrebbe arrivare a breve a ...Salve a tutti sono in possesso di 2 Samsung J7 2017 (SM-J730F/DS) no brand, uno porta l'aggiornamento di android 9, mentre l'altro porta l'agiornamento Android 8.1.0 provo a cliccare su aggiorna softw ...