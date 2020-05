Grazie Insegnanti

Leggi su youreduaction

(Di lunedì 4 maggio 2020) E’ da fine febbraio che noistiamo lavorando nel chiuso delle nostre case, ma spesso questo non si è capito, o non si è apprezzato, o è stato troppo, o è stato troppo poco. Non posso e non voglio certo generalizzare, e so bene anche io che ci sono tanti casi diversi. Ma noi, in questa emergenza, abbiamo dimostrato: Di essere avanti da un punto di vista digitale: chi subito, chi nell’arco di una decina di giorni, tutti ci siamo attivati con piattaforme e app di ogni tipo; Di non aver bisogno degli obblighi di legge per lavorare: nelle prime settimane non sapevamo quanto sarebbe durata la chiusura, eppure quasi tutti, senza pensarci due volte, ci siamo attivati con la DAD, perché la priorità, come sempre, l’abbiamo data ai nostri studenti e alle nostre studentesse; Di saper reagire con ...