GRAFICO - Rrahmani meglio di Koulibaly in stagione | ecco perché il Napoli l' ha

Salvato95551627 : RT @napolimagazine: GRAFICO - Rrahmani-Kumbulla, il confronto: ecco che tipo di difensore ha preso il Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GRAFICO - Rrahmani-Kumbulla, il confronto: ecco che tipo di difensore ha preso il Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GRAFICO - Rrahmani-Kumbulla, il confronto: ecco che tipo di difensore ha preso il Napoli - apetrazzuolo : GRAFICO - Rrahmani-Kumbulla, il confronto: ecco che tipo di difensore ha preso il Napoli - napolimagazine : GRAFICO - Rrahmani-Kumbulla, il confronto: ecco che tipo di difensore ha preso il Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : GRAFICO Rrahmani

Tutto Napoli

Per la prossima stagione, il Napoli ha già acquistato dall'Hellas Verona il difensore Amir Rrahmani. Classe '94, il calciatore kosovaro primo dello stop stava disputando il suo primo campionato in Ser ...L’insostituibile di Ivan Juric è uno solo: Amir Rrahmani ha giocato tutte le partite di campionato del Verona (25), saltando appena 21 minuti, mentre Marash Kumbulla è sceso in campo 18 volte in quest ...