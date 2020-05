Flan giapponese | dolce al cucchiaio leggerissimo e avvolgente

Leggi su chedonna

(Di lunedì 4 maggio 2020) Ilè unale al bicchiere delicato e accattivante. Tre consistenze diverse per un piacere unico Nel mondo della pasticceria in Italia siamo pieni di ricette buonissimi, ma c’è sempre da imparare anche dalle cucine degli altri. Per questo oggi parliamo del, une sorprendente. Infatti … L'articoloalè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it