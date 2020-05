'FI in maggioranza? No (per ora...) Difficile rinunciare ai soldi del Mes' (Di lunedì 4 maggio 2020) Intervista di Affaritaliani.it ad Andrea Marcucci, capogruppo del Pd al Senato. nella maggioranza non ci si annoia. Il nuovo casus belli sono state le parole del magistrato Nino di Matteo. Bonafede dovrebbe chiarire in Aula? "Le parole di Di Matteo sono oggettivamente molto più inquietanti di quelle usate dal guardasigilli. Da un membro del Csm ci si aspetterebbe la scelta di luoghi più..." Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani Conte : ‘A nostro sistema non servono uomini investiti di pieni poteri. Larghe intese per altro governo? Chiacchiericcio - maggioranza è solida’

La punta dell'iceberg. Maggioranza inquieta su Conte - Renzi si muove per primo

Ultimatum di Renzi a Conte : «Non ho negato pieni poteri a Salvini per darli a un altro». Conte : «Maggioranza c'è» (Di lunedì 4 maggio 2020) Intervista di Affaritaliani.it ad Andrea Marcucci, capogruppo del Pd al Senato. nellanon ci si annoia. Il nuovo casus belli sono state le parole del magistrato Nino di Matteo. Bonafede dovrebbe chiarire in Aula? "Le parole di Di Matteo sono oggettivamente molto più inquietanti di quelle usate dal guardasigilli. Da un membro del Csm ci si aspetterebbe la scelta di luoghi più..." Segui su affaritaliani.it

lucianonobili : Quando e con chi della maggioranza per conto della quale governa il ministro Spadafora ha stabilito che della ripar… - valeriafedeli : Subito più donne nelle task force per costruire una ripartenza più sostenibile, inclusiva e paritaria. Qui il testo… - matteosalvinimi : Senza la Lega e le opposizioni, incredibilmente la maggioranza oggi non avrebbe avuto al Senato i numeri sufficient… - Brownfox_51 : Bonomi disarma Conte (di P. Salvatori) L'impietoso attacco di Confindustria colpisce la maggioranza. Al governo fa… - Mariastellalong : RT @fabrizio_sn: E poi, da un punto di vista politico, il solo fatto che #Bonafede sia l'espressione della #GIUSTIZIA secondo il partito di… -

Ultime Notizie dalla rete : maggioranza per Caucino: "La maggioranza di governo impedisce gli incontri in luogo neutro: è sbagliato" TorinOggi.it Emergenza Coronavirus, la minoranza: “Il Comune riattivi i buoni spesa per famiglie bisognose”

Il gruppo di minoranza Tradizione e Futuro chiede all’amministrazione comunale di Manciano “di riattivare, rendendolo funzionale ed efficiente, il servizio dei buoni spesa erogati con le risorse messe ...

Borse piegate da tensioni Usa-Cina: Piazza Affari chiude a -3,7%. A Wall Street effetto Buffett sulle compagnie aeree

Le tensioni Usa-Cina sull’origine del coronavirus piegano le Borse europee che assorbono nella prima seduta settimanale i fattori negativi che avevano fatto cadere Wall Street il primo maggio scorso: ...

Il gruppo di minoranza Tradizione e Futuro chiede all’amministrazione comunale di Manciano “di riattivare, rendendolo funzionale ed efficiente, il servizio dei buoni spesa erogati con le risorse messe ...Le tensioni Usa-Cina sull’origine del coronavirus piegano le Borse europee che assorbono nella prima seduta settimanale i fattori negativi che avevano fatto cadere Wall Street il primo maggio scorso: ...